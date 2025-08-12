Общество

В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ»

В 48 лет умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна Кузнецова. Информация об этом появилась на сайте kino-teatr.ru.

Кадр из фильма «Батальонъ». Источник: kino-teatr.ru

Актриса скончалась 11 августа. Причина ее смерти не сообщается.

Кузнецова родилась 18 марта 1977 года. В 2003 году окончила музыкальный факультет СПбГАТИ. Была солисткой Международной оперной антрепризы «Северная Венеция» (Санкт-Петербург), детского музыкального театра «Зазеркалье», актрисой «Такого театра», «Московский комсомолец».

Известна также по ролям в фильмах и сериалах «Батальонъ», который снимался в Псковской области под руководством худрука Дмитрия Месхиева, «Первый отдел», «Великая», «Ментовские войны» и многим другим.