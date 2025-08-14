Общество

ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников

ВТБ расширяет систему оповещений о мошенничестве как во время звонков, так и при установке вредоносных приложений. Теперь пользователи получат SMS и push-уведомления, если они заходят в ВТБ Онлайн во время звонка от злоумышленников.

Фото: пресс-служба ВТБ

В сообщении банк предупредит о том, что на проводе может быть мошенник, и порекомендует положить трубку. Нововведение поможет пользователям распознать угрозу и защитить свои средства.

Система защиты поможет обнаружить программы удаленного доступа к смартфону, которые могут маскироваться под официальные приложения банков, операторов связи и служб доставки. Эти программы используются мошенниками для получения кодов доступа к онлайн-банку и кражи средств клиентов. В таких случаях банк рекомендует проверить все приложения, установленные за последние несколько дней.