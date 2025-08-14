Общество

Псковские профсоюзы передали гуманитарную помощь для контрактников

Сегодня, 15 августа, Региональный пункт отбора на военную службу по контракту в Пскове получил очередную партию помощи для военнослужащих, направляемых в зону проведения специальной военной операции, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Вещи, необходимые бойцам в полевых условиях, были собраны и переданы активистами и организациями Псковского областного объединения организаций профсоюзов.

Инициатива профсоюзов была оперативно реализована по конкретной заявке от военного комиссариата. В списке переданного – предметы первой необходимости и комфорта, которые помогут военнослужащим в сложных условиях.

Акция стала еще одним примером сплоченной поддержки защитников Отечества со стороны профсоюзного движения. Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, лично участвовал в передаче груза и подчеркнул важность такой помощи:

«Для нас принципиально важно оказывать максимально возможную поддержку нашим землякам и всем военнослужащим, выполняющим свой долг в рамках СВО. Они защищают страну, и наша задача – поддержать их здесь и сейчас, максимально конкретно. Передача именно тех вещей, которые реально нужны бойцам по заявке командиров – это не просто жест солидарности, это практическая помощь, которая может сохранить здоровье, создать чуть больше комфорта в суровых условиях. Профсоюзы Псковской области будут и впредь мобилизовывать свои ресурсы для помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Мы рядом, мы помним, мы поддерживаем», – заявил Игорь Иванов.

Переданные вещи будут оперативно включены в комплекты снабжения и направлены военнослужащим, поступившим на службу по контракту через Псковский пункт отбора. Эта акция продолжает серию гуманитарных инициатив, реализуемых псковскими профсоюзами в поддержку участников СВО.