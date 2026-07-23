 
Общество

В Пскове прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата

0

Торжественное мероприятие, посвящённое 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, состоялось сегодня, 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В церемонии приняли участие сенатор Российской Федерации Алексей Наумец, председатель областного Законодательного Собрания Александр Котов, врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Дмитрий Васильев, глава города Пскова Борис Елкин. Также к мемориалу возложили цветы представители силовых структур, правоохранительных органов, участники отряда «Дружина», воспитанники военно-патриотических центров «Патриот» и «Воин», курсанты УФСИН и другие горожане.

 

Город Псков был освобожден от немецкой оккупации 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской наступательной операции советских войск. Наступление осуществлялось силами 3-го Прибалтийского фронта под командованием генерала Ивана Масленникова. Ударом левого фланга на Попов Крест части армии обошли Псков с юга, форсировали реку Великую и силами 128-й, 376-й стрелковых дивизий и 14-го укрепрайона совместно с 291-й стрелковой дивизией из 67-й армии освободили Псков.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026