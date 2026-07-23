В Пскове прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата

Торжественное мероприятие, посвящённое 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, состоялось сегодня, 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В церемонии приняли участие сенатор Российской Федерации Алексей Наумец, председатель областного Законодательного Собрания Александр Котов, врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Дмитрий Васильев, глава города Пскова Борис Елкин. Также к мемориалу возложили цветы представители силовых структур, правоохранительных органов, участники отряда «Дружина», воспитанники военно-патриотических центров «Патриот» и «Воин», курсанты УФСИН и другие горожане.

Город Псков был освобожден от немецкой оккупации 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской наступательной операции советских войск. Наступление осуществлялось силами 3-го Прибалтийского фронта под командованием генерала Ивана Масленникова. Ударом левого фланга на Попов Крест части армии обошли Псков с юга, форсировали реку Великую и силами 128-й, 376-й стрелковых дивизий и 14-го укрепрайона совместно с 291-й стрелковой дивизией из 67-й армии освободили Псков.