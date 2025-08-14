Общество

Антон Мороз провел встречу с жителями Октябрьского проспекта и Вокзальной улицы

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз провел встречу с жителями 3 округа во дворе у дома по адресу Октябрьский проспект, 41/48. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

На встречу пришли и соседи с Октябрьского проспекта, 37/2 и 39, а также жители домов № 44, 46 и 48 по улице Вокзальной. Антон Мороз обсудил с ними вопросы благоустройства территории, состояния дворовых проездов, освещения и детских площадок. Жители поделились своими предложениями и озвучили важные для них проблемы.

«Спасибо всем, кто нашёл время и пришёл — такие встречи помогают лучше понимать реальные потребности людей и совместно искать решения», - добавил он.