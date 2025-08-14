Общество

«Титан-Полимер» открыл в центре Пскова благоустроенное пространство и дал старт научно-популярному лекторию

В историческом центре города состоялось торжественное открытие первого в Пскове медиа-парклета и научно-популярного лектория «Технологическая / инженерная перспектива». Мероприятие объединило старшеклассников, студентов, молодежь региона, представителей образовательных и общественных организаций.

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев отметил вклад группы компаний «Титан» в благоустройство территории и строительство парклета, а также рассказал об основных направлениях работы завода «Титан-Полимер» и создании Инжинирингового центра в особой экономической зоне «Моглино», где будут работают над внедрением инновационных полимерных материалов для различных отраслей промышленности. Новейшие разработки, включая производство ПЭТ и ПБТ, позволят укрепить технологическое лидерство России.

Спикером лектория также выступил руководитель региональной общественной организации «Экомышление», член экспертного совета Российского экологического движения, член Общественной палаты Псковской области, руководитель псковского регионального отделения всероссийского экологического движения «Экосистема» Сергей Елизаров, который рассказал о сортировке пластика, экологических трендах и современных возможностях для устойчивого развития региона.

Первая встреча научно-популярного лектория завершилась викториной с памятными подарками для самых активных участников.

Место и формат нового парклета призваны объединить науку, образование и культурное общение, сделать пространство современной площадкой для развития и вдохновения молодежи Пскова.

«Уверен, что первый в истории города медиа-парклет, который мы сегодня торжественно открываем, будет востребован у горожан всех возрастов. Многофункциональная площадка станет местом для творческих встреч и публичных лекций, музыкальных вечеров в уютной атмосфере и летним кинотеатром под открытым небом. В шаговой доступности от нее находятся главный региональный вуз, гуманитарный лицей и медиацентр, и мы бы хотели использовать это пространство в образовательных целях как точку притяжения и общения школьников, студентов и молодежи. Сегодня мы запускаем цикл научно-популярных лекций с участием экспертов в различных областях, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проведут образовательные лекции и мастер-классы о современных полимерах, расскажут об экологии и вторичной переработке, современных научных исследованиях и их влиянии на нашу жизнь», - сказал Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.