Первый «ЛетоФест садоводов» прошел в Псковском районе

Первый фестиваль «ЛетоФест садоводов Псковского района» сегодня собрал представителей СНТ муниципалитета. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале.

Площадкой была выбрана Торошинская волость, праздник состоялся при поддержке Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» и администрации Псковского района.

«На территории нашего муниципалитета расположены свыше 100 садоводческих некоммерческих товарищества. Идея собрать в одном месте всех любителей отдыхать на дачных участках витала в воздухе давно, но воплотилась в жизнь в этом году», - сказала глава района.

«ЛетоФест» - это площадка для обмена опытом и свежими идеями в растениеводстве, цветоводстве, ландшафтном дизайне, здесь можно увидеть и старую добрую классику ухода за приусадебным участком, и познакомится с новыми тенденциями, пообщаться, поучаствовать в мастер-классах от профессионалов садово-паркового искусства, похвастаться урожаем и узнать секреты и тонкости от энтузиастов дачной жизни.

«Садоводы – удивительно трудолюбивые, смекалистые и талантливые люди, для которых свой участок – целый мир, дарящий радость, снимающий стресс, наполняющий новыми идеями и, конечно, приносящий пользу экологически чистой продукцией для семейного стола. Поприветствовала участников фестиваля, пожелала всем продуктивного общения на благо развития своих приусадебных участков, от Администрации района отметила Благодарственным письмом Ирину Ерёмкину – руководителя регионального отделения «Союза садоводов России» и соорганизатора «ЛетоФеста». С большим удовольствием вручила награды победителям конкурса фотографий «Лучший участок садовода». Эстафету награждений продолжили Глава Торошинской волости Алевтина Пылёва, Ирина Еремкина и другие», - добавила Наталья Федорова.

Награды в разных номинациях получили почти два десятка садоводов.