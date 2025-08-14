Общество

Билайн во втором квартале 2025 года зафиксировал рост по всем ключевым метрикам

Билайн подвёл итоги второго квартала 2025 года, зафиксировав рост по всем ключевым метрикам. Чистая прибыль компании за первое полугодие увеличилась на 483,7% по сравнению с прошлым годом и достигла 15 млрд рублей. Драйверами стали расширение телеком- и цифрового бизнеса, внедрение новых продуктов и активные инвестиции в инфраструктуру.

Финансовые результаты второго квартала 2025 года:

Сервисная выручка — рост на 7,6% к аналогичному периоду 2024 года

EBITDA — рост на 8,8%

Рентабельность по EBITDA — 44,7% (+0,8 п.п. год к году)

Чистая прибыль за 6 месяцев — 15 млрд рублей (+483,7% год к году)

Капитальные затраты — 42,1 млрд рублей (+26,6% к прошлому году)

Инвестиции полностью за счёт собственных средств, без привлечения новых долгов

«Этот квартал для нас особенный — первый после запуска новой стратегии. Внутри команды мы назвали её «БЗЗ» — это и звук, и шифр, и настроение: это и пчела, наш исторический символ, и звук телефона на вибро, и, конечно, Базя — та самая цифровая пчела, которая стала символом заботы о клиентах. А еще Билайн зажигает звезды: себя как компанию, таланты в нашей команде, наших клиентов, помогая им решать свои задачи и двигаться к своим мечтам. Это очень в нашем духе: немного фана, немного шутки, немного скандала — но в итоге всё по делу. Мы верим: технологии могут быть человечными, связь — живой, а стратегия — понятной. Мы хотим, чтобы с нами было просто, удобно, безопасно и… позитивно. Есть и серьезные вызовы. Мы понимаем, как людям сложно, когда блокировки связи в целях безопасности мешают пользоваться интернетом. Мы тоже люди и в такой же ситуации — и как пользователи, и как команда. Поэтому раздаём СМС — они работают всегда, делаем скидки, придумываем решения, чтобы даже в таких условиях работали базовые сервисы: банковские приложения, карты, мессенджеры. Мы продолжаем инвестировать в инфраструктуру, продукты, безопасность и людей. У нас растёт выручка, растёт спрос на облачные сервисы, запускаются новые инновационные продукты и ИИ-агенты, расширяются возможности для бизнеса и семьи. Это и есть та самая звезда, которую мы зажигаем: дать каждому возможность почувствовать, что технологии работают на него», - сказал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

Компания продолжает масштабировать сеть: за год количество базовых станций увеличилось на 8,7% (плюс 18 тысяч), объём дата-трафика вырос на 11,2%, доля VoLTE в голосовом трафике — на 10,9 п.п. Запущен VoLTE-роуминг за рубежом, введены новые магистральные ВОЛС ёмкостью 1,6 Тбит/с, укреплена надёжность ЦОД в Ярославле и запущен георезервный сайт в Москве.

Среди продуктовых новинок — перезапуск платформы «план б.» с доступом к нейросетям, расширение семейной опции «Семья в Билайне» до 10 номеров, запуск услуги Branded Call, кешбэк в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» в «Апельсиновом КОМБО», обновлённые «Книги Билайн» с ИИ-помощником и новые тарифы для бизнеса.

В области безопасности за квартал заблокировано 535 млн нежелательных звонков, маркировано почти 600 млн подозрительных вызовов и внедрены новые механизмы защиты от мошенников, включая автоматическое прерывание звонка, если в этот момент приходит код от банка или Госуслуг. Для обучения кибербезопасности создан виртуальный город в Minecraft.

В облачном бизнесе выручка Beeline Cloud выросла на 27%, запущена новая версия платформы с интеллектуальным оркестратором VEGA, отбито 32 тысячи DDoS-атак и получены три международных сертификата безопасности.