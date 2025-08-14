Общество

Наталья Федорова посетила «СЛС Псков Агро»

Глава Псковского района Наталья Федорова продолжает посещать аграриев, трудящихся в муниципалитете. В частности, она посетила предприятие «СЛС Псков Агро», которое с 2019 года ведет свою деятельность в Карамышевской волости. Об этом глава района сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Предприятие «СЛС Псков Агро» занимается выращиванием озимого и ярового рапса и пшеницы, деятельность ведет на 1500 гектаров земли. Директор Екатерина Бойкова показала базу предприятия. В настоящий момент уже убран озимый рапс, его просушивают и отправляют в зернохранилище. А вот озимая пшеница в развитии опаздывает, ее будут убирать позже.

«В зернохранилище, ремонтных мастерских чувствуется порядок и хозяйская рука: всё прибрано, чисто, прицепные агрегаты расставлены по местам. Директор рассказала, что технике в полях в этом году работать сложно: комбайн пришлось «обувать» в широкие колёса, чтобы не вяз. На данный момент по объему урожая говорить сложно, работа в разгаре. Но подготовка к севу озимых уже ведется. Показали нам и экспериментальное поле: оно засеяно несколькими сортами сои: по урожаю будут определять, какой из них лучше подходит к нашим условиям», - рассказала Наталья Федорова.

КФХ Равшана Аманова расположено в деревне Липеты, трудятся с 2020 года. Занимаются мясным животноводством, держат стало в 600 голов абердин-ангусской породы. Чтобы прокормить такое стадо, хозяйство ведут на 1500 гектарах пастбищ и сенокосных угодий. В полях ведется заготовка сена и сенажа. Трактористы работают, ловят погоду, сразу убирают там, где позволяют условия. Те, для кого ведется заготовка кормов на зиму, сейчас обитают на пастбищах.

Хозяина КФХ пригласили главу района на юбилейную сельхозярмарку, чтобы он представил свою продукцию жителям и гостям района.