Общество

Сексолог рассказала, зачем к ней приходят псковичи и приводят детей

Спрос на сексологов, если верить соцопросам, растет год от года. В Пскове эта ниша тоже оказалась занятой. Найти специалиста, который мог бы помочь раскрепоститься, избавиться от травм и начать жить полноценной жизнью, мечтают многие.

Фото из личного архива

О том, с какими запросами чаще всего приходят к сексологу псковичи, почему в последние годы стали все чаще приводить на консультации детей, а также кто более зажат при посещении специалиста узкой направленности, читайте в материале «МК в Пскове» >>>.