Общество

Опекунов для выдренка Барни ищет псковское подворье «Птичий дворик»

Опекунов для выдренка Барни ищет псковское подворье «Птичий дворик», сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: «Птичий дворик» / сообщество «ВКонтакте»

«Мы ищем двух опекунов (одному сложно) этому маленькому обжорику, с осени посещаемость у нас резко падает. Финансовая поддержка опекунов очень поможет в его содержании. Если ваша семья или компания хотели бы взять над ним шефство, напишите в сообщения группы, пожалуйста», - говорится в публикации.

Также администрация подворья просит оказать помощь в установке просторного уличного вольера для Барни: «Это непростое и дорогостоящее дело, нам самостоятельно никак не осилить, к сожалению». Отправить пожертвование можно на карту Сбер по номеру телефона: 89113670746 (Геннадий).

Ранее сообщалось, что детеныш выдры не позволяет брать его на руки и обладает сложным характером.

Затем у него появился собственный небольшой вольер.

Малыша нашли 17 июня на берегу реки в центре Пскова.