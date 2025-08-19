Общество

Экономист раскрыла влияющие на финансовое счастье россиян факторы

Экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы смарт-инвестиций, эксперт национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова рассказала, от чего зависит финансовое счастье россиян.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 19 августа, специалист отметила, что что главным фактором ощущения счастья является регион проживания, так как стоимость жизни включает жилье, продукты и услуги.

Она пояснила, что важную роль также играют возраст и жизненный этап: молодежь, как правило, стремится к амбициозным целям и нуждается в стартовом капитале — на покупку квартиры, выплату ипотеки, поиск себя. Пенсионеры же чаще сосредоточены на базовых потребностях и здоровье.

Кроме того, специалист напомнила о влиянии инфляции, которая напрямую повышает необходимую сумму для ощущения благополучия.

Отдельно она подчеркнула роль социального сравнения: в сельской местности люди ориентируются на уровень дохода соседей, тогда как в крупных городах, где на виду дорогие машины, одежда и прочие признаки достатка, возникает стремление постоянно повышать свой уровень жизни.