Общество

За неустранение нарушений к началу отопительного сезона могут ввести штрафы

Штрафы могут ввести для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, которые вовремя не устранили недочеты перед отопительным периодом. Такой законопроект 19 июля одобрил кабмин.

Законопроект предлагает внести изменения в статью КоАП РФ, дополнив ее новыми составами административного правонарушения, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Статья дополнится новыми составами, такими как: неустранение теплоснабжающими организациями выявленных нарушений, указанных в акте, содержащем оценку обеспечения готовности к отопительному периоду в установленные сроки, за что будет наложен штраф от 2 до 4 тыс. рублей», — пояснил он.

За неустранение нарушений потребителями или управляющими организациями гражданам будет грозить предупреждение или штраф в размере 500 рублей, должностным лицам — от 2 до 4 тыс. рублей, а юрлицам — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Также уточняется, что административная ответственность для должностных лиц будет наступать за нарушение срока направления на утверждение в Минэнерго схем теплоснабжения поселений, муниципальных, городских округов, а также за неразмещение информации о месте проведения публичных слушаний или протокола по итогам их проведения в установленный срок, пишут «Известия».