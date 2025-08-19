Общество

УФАС предупредило печорскую администрацию о необходимости сменить устав МАУ

Псковское УФАС выявило нарушения в деятельности администрации Печорского муниципального округа и предупредило о необходимости изменить устав муниципального автономного учреждения «Благоустройство». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФАС.

Устав учреждения предусматривает организацию уборки, благоустройства территории, работы парковок. Такие функции относятся к муниципальным нуждам и выполняются только органами местной власти или иными организациями через конкурсные процедуры.

Администрация муниципалитета наделила учреждение полномочиями, фактически повторяющими обязанности администрации.

Местные власти не могут передавать свои полномочия хозяйствующим субъектам, кроме случаев, оговорённых в законе, напомнили в УФАС.

Ведомство предупредило о необходимости изменения устава учреждения, убрав положения, позволяющие ему исполнять функции органа власти.

Срок исполнения предупреждения — до конца сентября 2025 года.