Мы проводим «Год без турникетов» – коммерческий директор завода «М-Конструктор»

О профориентации для школьников и студентов на предприятиях рассказал коммерческий директор завода «М-Конструктор» Артем Багнюк в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».

Большинство предприятий, когда дело касается профориентации, проводит акцию «Неделя без турникетов», но, по мнению коммерческого директора завода «М-Конструктор», есть более эффективный способ.

«Мы не проводим "Неделю без турникетов", мы проводим "Год без турникетов" и не ограничиваемся одной неделей», - рассказал Артем Багнюк.

У завода «М-Конструктор» выделен отдельный специалист, который проводит экскурсии для школьников и учащихся первых и вторых курсов колледжей и вузов, в том числе есть отдельные группы для преподавателей.

«Около 80 человек в год проходит экскурсию на предприятии. Бывает, это две экскурсии в день. Это серьёзная работа, это маршруты, это точки остановки – всё упорядоченно, прописано, даже есть карта. Для этого созданы соответствующие условия и зоны безопасности», - поделился Артем Багнюк.

В программе «Люди труда» мы популяризируем рабочие и инженерные профессии.