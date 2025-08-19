Упражнения для активизации работы мозга назвали россиянам

Нейробика – это уникальная «зарядка» для головного мозга, созданная профессором нейробиологии Лоуренсом Катцем из Университета Дьюка (США). Это простое, но эффектное решение для активизации работы мозга, улучшения памяти и общего психоэмоционального фона. Регулярное выполнение упражнений нейробики способствует гармонизации работы различных участков головного мозга и развитию когнитивных функций, рассказала эксперт по биохакингу Мариея Молоствова.
Прежде чем перейти к конкретным упражнениям, важно отметить ключевые условия, которым должны соответствовать упражнения для развития головного мозга:
Примеры упражнений нейробики:
«Регулярность выполнения этих упражнений является основным условием их эффективности. Чем чаще вы будете тренировать свой мозг, тем более очевидными станут результаты», - приводит совет Молоствовой RuNews24.ru.
«Главный принцип нейробики – это постоянное стремление к изменениям, как в себе, так и в окружающем мире. Даже небольшие изменения в вашей жизни могут привести к удивительным результатам. Используйте необычные действия, ощущения и новые впечатления, чтобы стимулировать создание новых нервных связей и развивать свои интеллектуальные способности. Начните заниматься нейробикой сегодня и откройте для себя мир новых возможностей», - заключила эксперт.