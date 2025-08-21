Общество

Урок безопасности провели в детской деревне SOS в Псковском районе

Ежегодная Всероссийская акция «Каникулы с Общественным советом» прошла в Псковском районе. В рамках этой акции сотрудники ОМВД России по Псковскому району посетили детскую деревню SOS. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД по Псковскому району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

С вступительным словом к детям, проживающим в деревне SOS, обратился председатель Общественного совета при ОМВД России по Псковскому району Сергей Дергунов. О соблюдении правил дорожного движения рассказал сотрудник отделения Госавтоиспекции, которая сделала акцент на детском травматизме, особенно в период летних каникул. Более подробно сотрудница остановилась на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Она рассказала, кто может пользоваться ими, какие возрастные категории существуют, а также уточнила основные правила их использования.

Затем к детям с профилактической беседой обратились врио начальника ОУУП и ПДН, а также старший инспектор ПДН ОМВД России по Псковскому району, которые рассказали о правилах поведения на водоемах.