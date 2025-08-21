Псковcкая обл.
Общество

Роспотребнадзор рассказал о прививках перед поступлением в первый класс

22.08.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Перед поступлением в первый класс у ребенка должны быть сделаны прививки АКДС, КПК, от гепатита В и полиомиелита, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

С началом учебного года дети вновь собираются в классы, где их игры и общение становятся магнитом для вирусов и инфекций. Для защиты от серьезных заболеваний был создан национальный календарь прививок, отметили в пресс-службе.

«Какие прививки должны быть сделаны перед поступлением в 1 класс: АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) - минимум четыре прививки; гепатит В - три прививки; корь, паротит, краснуха (КПК) - две прививки; полиомиелит - шесть прививок. Не забывайте также про ежегодную прививку от гриппа», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что важно соблюдать все сроки прививок и не игнорировать иммунопрофилактику. Если большинство детей в классе привиты - коллективный иммунитет сформирован.

«Ряд прививок не входит в национальный календарь, но их также рекомендуется сделать всем школьникам. Среди них есть менингококковая инфекция - одна прививка для стойкого иммунитета; ветряная оспа - две прививки с интервалом 1-1,5 месяца; гепатит А - две прививки с интервалом 6-12 месяцев», - пояснили в пресс-службе.

Источник: Псковская Лента Новостей
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
