Псковичи делятся фотографиями пауков-ос

Псковичи замечают на территории региона пауков-ос, снимки прислали Псковской Ленте Новостей.

Фото: Димка Невидимка

«День назад сфоткал. 4 см, полз через тротуар», - поделился читатель ПЛН.

Другой мужчина сообщил, что видел пауков-ос в Дедовичском районе. По его словам, членистоногие размером с пятирублевую монету.

Фото: Ксения Лашкина

Ранее министерство здравоохранения Псковской области предупреждало, что в регионе заметили паука-осу. Членистоногое не ядовитое, но укус может вызвать аллергическую реакцию.

Напомним, в августе 2022 года паука-осу уже видели в Псковской области.