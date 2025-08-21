Псковичи делятся фотографиями пауков-ос

Псковичи замечают на территории региона пауков-ос, снимки прислали Псковской Ленте Новостей.
Фото: Димка Невидимка
«День назад сфоткал. 4 см, полз через тротуар», - поделился читатель ПЛН.
Другой мужчина сообщил, что видел пауков-ос в Дедовичском районе. По его словам, членистоногие размером с пятирублевую монету.
Фото: Ксения Лашкина
Ранее министерство здравоохранения Псковской области предупреждало, что в регионе заметили паука-осу. Членистоногое не ядовитое, но укус может вызвать аллергическую реакцию.
Напомним, в августе 2022 года паука-осу уже видели в Псковской области.