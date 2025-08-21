Псковcкая обл.
Общество

Александр Козловский рассказал об исполнении народной программы в Псковской области

22.08.2025 14:37|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно по поручению председателя партии Дмитрия Медведева «Единая Россия» направляет доклад о реализации народной программы главе государства. Об исполнении программы в Псковской области рассказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии. 

«В Псковской области контроль строительства и ремонта объектов национальных проектов и народной программы «Единой России» проходит при непосредственном участии самих жителей. Считаем этот механизм наиболее эффективным. В каждом местном отделении «Единой России» действует наш штаб, в который входят представители общественности, родители, депутаты. Они контролируют ход работ и сообщают о возможных проблемах на объектах. Это позволяет своевременно устранять недоработки, эффективнее расходовать средства и включать в программу больше объектов, – подчеркнул Александр Козловский. - Непосредственное участие жителей Псковщины обеспечивается при благоустройстве общественных пространств и дворов. Ежегодно «Единая Россия» вместе с Минстроем проводят всероссийское голосование по выбору объектов. Общественники контролируют ход капитального ремонта и реконструкции школ в регионе, ежегодно мониторят готовность школ к новому учебному году, школьных территорий на предмет их безопасности для детей, занимаются оценкой качества горячего питания школьников. При поддержке депутатов «Единой России» в рамках реализации народной программы партии на Псковщине модернизируется и спортивная инфраструктура: строятся спортивные площадки, места для занятий массовым спортом. Ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа для занятий спортом детей и подростков. Идет реконструкция и модернизация библиотек». 

Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, важнейшим направлением народной программы стало развитие социальной сферы.

«Мы обеспечиваем индексацию заработных плат бюджетникам, пенсионных и социальных выплат, включая выплаты работающим пенсионерам, расширяем программу реабилитации инвалидов. Реализуются меры поддержки многодетных малоимущих: социальные контракты, единое пособие семьям с детьми, другие меры», - сказал он. 

Ещё одно ключевое направление, которое появилось в программе в ответ на изменение ситуации в стране, - поставка гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Её объём превысил 142 тысячи тонн. Партия передала фронту помощь более чем на 14,7 миллиардов рублей: это десятки тысяч беспилотников, спецсредства, средств связи и РЭБ, тепловизоры и экипировка для бойцов на передовой. С 2024 года поддержка участников специальной военной операции – отдельный раздел народной программы партии. Также появились ещё два раздела – «Развитие туризма» и «Развитие новых регионов». В последний около 200 тысяч предложений внесли жители исторических субъектов РФ.

«Исполнение народной программы пришлось на сложный период. Началась СВО, против нашей страны введены беспрецедентные санкции. По количеству и масштабам им нет аналогов в мировой истории. Но российская экономика выстояла, социальная сфера продолжает развиваться, страна твёрдо отстаивает суверенитет. И партия не снизила принятых на себя обязательств. Сейчас наша народная программа исполнена на 85%. Мы продолжаем работать над реализацией всех её положений», - акцентировал внимание Владимир Якушев.

Он особо отметил, что при создании объектов по народной программе, реализации проектов, которые она предусматривает, «Единая Россия» постоянно взаимодействует с жителями.

«В программе строительства и капремонта учреждений образования работают общественные штабы с участием родителей, учителей, депутатов от партии, секретарей первичек. Они контролируют ход работ, вносят свои предложения. Другой пример – благоустройство общественных пространств. Проекты выбирают люди с помощью голосования», - напомнил Владимир Якушев.

В заключение секретарь Генерального совета партии подчеркнул – несмотря на то, что при реализации народной программы могут возникнуть трудности, главное — честно говорить об этом с людьми, вместе находить решения.

«Исполнение документа завершается в 2025 году. Нам предстоит отчитаться, что удалось реализовать, а что нет, объяснить причины и продолжить выполнение обязательств. Сделаем выводы и корректировки, приступая к работе над новой программой, с которой пойдём на выборы. В ней однозначно сохранится безусловная ориентация на интересы каждого жителя и развитие страны в целом», - подчеркнул Владимир Якушев.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает почти 400 положений. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 миллионов россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах.

По итогам XXII Съезда партии, который прошёл 14 декабря 2024 года в Москве с участием президента РФ Владимира Путина и более тысячи делегатов со всей страны, в народную программу внесли изменения. В частности, добавили новые положения в социальный раздел, касающиеся выплаты пособий и пенсий, трудоустройства, поддержки материнства и детства, развития здравоохранения и образования, благоустройства городской среды, экономического роста и цифровизации. Также в документе появился раздел, посвящённый поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

«Единая Россия» обеспечила в федеральном бюджете 2024-2026 расходы на ключевые направления соцполитики и экономики. Государственное финансирование направят на реализацию поручений президента и положений народной программы партии.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
