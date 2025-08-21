Общество

В Великих Луках стартовали праздничные мероприятия в честь 859-летия города

23 августа Великие Луки отмечают 859-летие со дня первого упоминания в Новгородской летописи. Торжественное открытие Дня города традиционно состоялось у Свято-Вознесенского собора, где прошел «Великолукский благовест», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В церемонии приняли участие руководство города, представители РПЦ, почетные гости и жители Великих Лук. К собравшимся обратился глава города Николай Козловский.

«Сегодня мы отмечаем 859-ю годовщину со дня первого упоминания Великих Лук в летописи, и все эти годы, все эти столетия были наполнены яркими и важными событиями и свершениями. Великие Луки занимают особое место в судьбе нашей великой Родины. Город участвовал во всех важных переломных событиях истории России, многие века Великие Луки были форпостом на защите западных рубежей государства российского, и сам статус Великих город обрел за ратные заслуги. Во времена новгородской республики Великие Луки называли обличьем Великого Новгорода, во времена централизованного московского государства Великие Луки назывались предсердием Москвы, город стоял в линии крепостей на страже северо-западных рубежей государства, во время ливонской войны в городе Великие Луки была ставка Ивана Грозного, в начале 18-го века при угрозе вторжения шведов по указу Петра Великого в Великих Луках была построена новая шестибастионная крепость, во время отечественной войны 1812 года город Великие Луки внёс свой вклад в разгром наполеоновских войск. Многовековую историю ратных подвигов нашего города отражает его герб, пожалованный Великим Лукам Екатериной второй: три золотых лука на красном фоне, символизирующие мужество, стойкость характера, доблесть и отвагу великолучан. Особую страницу в истории Великих Лук занимает Великая Отечественная война. Во время сражений за освобождение Великих Лук советские воины, офицеры, солдаты проявили мужество и невиданный массовый героизм, а сама великолукская наступательная операция, проходившая в конце 1942-го - начале 1943-го годов, результатом которой стало освобождение города от немецко-фашистских захватчиков, вошла в историю как Малый Сталинград. Великолучане чтут память героев, защитников, освободителей своего города, воспитывают молодёжь на их героическом примере», - подчеркнул Николай Козловский.

Он выразил слова признательности всем тем, кто сегодня принимает участие в развитии города, и напомнил, что в тяжелые послевоенные годы великолучане, не жалея собственных сил и здоровья, живя в землянках, отстраивали город, поднимали его из руин.

«Сегодня на этом мощном фундаменте, построенном поколением победителей, мы продолжаем развивать Великие Луки, выполняя поручение президента Российской Федерации Владимира Путина об интенсивном развитии экономики нашей страны страны. Великие Луки сегодня показывают высокие темпы экономического развития, хорошие показатели промышленного производства, город получает дополнительные доходы, являясь городом-донором, обеспечивает рост налоговых отчислений во все бюджеты. Великие Луки удерживают статус одного из крупных индустриальных центров Северо-Запада России, интенсивное развитие экономики позволяет развивать социальные сферы - образование, культуру спорт, жилищно-коммунальную сферу. Город ежегодно благоустраивается, благодаря усердию, таланту, огромной творческой энергии жителей Великие Луки превратились в самый красивый, неповторимый город Северо-Запада России», - добавил глава города.

Отдельные слова признательности Николай Козловский адресовал ветеранам, которые восстанавливали город, и военнослужащим российской армии, которые сегодня выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции, проявляют мужество, героизм отвагу, отстаивают интересы страны, следуя славным традициям великих предков. Николай Козловский поздравил всех великолучан с праздником и пожелал доброго здоровья, мира, добра, благополучия, счастья и дальнейшего процветания городу Великие Луки.

Затем состоялась церемония награждения памятной медалью «Город воинской славы Великие Луки», почетной грамотой и благодарственными письмами главы города.

Также к присутствующим обратилась депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова.

«Понятие Россия начинается именно там, где мы родились, выросли, живём, строим свою судьбу и храним семейную историю, - это наша малая родина. Несомненно, для жителей Великих Лук таким символом является древний и самый красивый город на берегах реки Ловати», - отметила она и зачитала поздравительный адрес от председателя регионального парламента Александра Котова.

«Сегодня Великие Луки празднуют знаменательную дату - 859-летие со дня своего основания. За прошедшие столетия город перенес немало испытаний, однако великолучане всегда были верны своей земле, мужественно защищали её рубежи, честно трудились ради процветания родного края, бережно сохраняли память о подвигах героев прошлого. Великие Луки прославились воинской доблестью и трудовыми достижениями, признанными профессионалами своего дела и талантливой молодёжью, яркими зрелищными событиями и радушным гостеприимством. Пусть ваш любимый город продолжает развиваться, сохраняя лучшие традиции прошлого, открывая новые горизонты. Пусть жизнь каждого великолучанина от мала до велика будет наполнена радостью, благополучием и добрыми свершениями», - пожелал Александр Котов и передал в адрес великолучан благодарности областного Собрания.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев подчеркнул, что празднование дня города - это важное знаменательное событие и отличная возможность ещё раз вспомнить о ярких событиях прошлого, акцентировать внимание на достижениях сегодняшнего дня и наметить будущие перспективы развития.

«Великие Луки с древних времён известны как город воин, защитник и труженик, развитый торговый и ремесленный центр, ставший основой промышленного потенциала Псковской области. Летопись Великих Лук - это история ратных подвигов и трудовых достижений, спортивных и культурных свершений, которые были достигнуты многими поколениями великолучан. За стойкость и мужество наших доблестных предков, их вклад в победу в Великой Отечественной войне, успехи в хозяйственном и культурном строительстве Великие Луки награждены орденом Отечественной войны первой степени и удостоены почётного звания «Город воинской славы». Сегодня, продолжая традиции честного служения Отечеству, добросовестного труда на благо страны и родного города, великолучане ответственно работают в разных отраслях экономики, обеспечивают высокие объемы производства, развитие образовательной, культурной спортивной сфер, жилищно-коммунального хозяйства. Нынешний год является особенным для России и нашего города воинской славы, это год восьмидесятилетия Великой Победы и Год защитника Отечества. Великие Луки бережно хранят историческую память и гордость за героическое прошлое города. Для руководства и жителей города Великие Луки вопросы воспитания молодёжи в духе патриотизма и преданности Отечеству являются приоритетными. Большое внимание уделяется поддержке военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, а также их семей. Выражаю глубокое уважение и признательность нашим отважным воинам, искренне желаю успехов и скорейшей победы. Сердечно благодарю великолучан за активную гражданскую позицию, созидательный труд и заботу о своем городе. Со словами особой признательности обращаюсь к нашим ветеранам, создавшим фундамент для стабильного развития Великих Лук. Желаю всем жителям крепкого здоровья, уверенности в своих силах и новых свершений на благо Великих Лук. Пусть и дальше крепнет слава нашего города, пусть он становится все более благоустроенным и современным. С праздником, любимый город!» - подытожил Андрей Беляев.

Затем на площади Ленина состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы».

Праздничные мероприятия продолжатся в парке «Петровский», где состоится фестиваль «Великолукский ранет». Комитет культуры городской администрации подготовил обширную программу, которая проходит на различных площадках. Вечером на площади Ленина состоится концерт с участием приглашённых артистов, празднование Дня города завершится ночным свечением аэростатов на площади Матросова.

Великие Луки впервые упоминаются в новгородской летописи как город Луки на Ловати в 1166 году. В Великую Отечественную войну бои за освобождение Великих Лук были настолько ожесточёнными, что город прозвали «Малым Сталинградом». В честь 40-летия освобождения за трудовые и ратные заслуги город был награжден Орденом Отечественной войны I степени. В 2008 году Великим Лукам было присвоено звание Города воинской славы.

Сегодня город можно назвать промышленной столицей Псковской области, где успешно работает целый ряд сильных производств.