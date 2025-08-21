Общество

В МВД рассказали о способе похищения денег мошенниками при якобы трудоустройстве

Мошенники похищают деньги у россиян, предлагая им якобы трудоустройство через мессенджеры и социальные сети. Об этом 22 августа сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Злоумышленники создают фиктивную (иногда копируют настоящую) компанию с привлекательными вакансиями (контент-менеджер, маркетолог и т. п.). Через платформы вроде Telegram <...> предлагают пройти обучение и «стажировку», в ходе которой имитируется реальная работа», — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, мошенники рассылают письма с предложениями работы якобы в международной компании, проводят короткое «тестирование» или «собеседование» в мессенджерах и регистрируют жертву на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания.

На счету жертвы отображается «зарплата», что усиливает доверие. После этого мошенники под предлогом «налоговых выплат» или «возврата переплаты» требуют перевести деньги через QR-код или на указанную карту, после чего связь с ними обрывается.