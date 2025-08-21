Общество

Названа причина замора рыбы в реке Усвяча

Причиной замора рыбы в реке Усвяча в Усвятском муниципальном округе стало низкое содержание растворенного кислорода в воде. Об этом пишет глава округа Дмитрий Петров в соцсети ВКонтакте.

Администрация Усвятского муниципального округа направила официальный запрос в адрес Псковского филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» о результатах отбора проб воды, взятых в реке Усвяча 5 августа по факту замора рыбы.

Пробы воды брали в трех точках:

проба N1 - 200 метров выше места замора;

проба N2 - место обнаружения мёртвых биологических ресурсов;

проба N3 - 200 метров ниже места замора.

️Во всех пробах установлено очень низкое содержание растворенного кислорода.

Специалисты сделали вывод, что значительный дефицит растворенного кислорода создает неблагоприятные условия для существования рыб и других гидробионтов. Чаще всего это связано с естественными природными процессами, происходящими в водоёмах.

Пониженная концентрация кислорода в воде, вероятнее всего, вызвана штилевой погодой, которая снижает скорость перемешивания водных масс, высокой температурой воды, а также развитием планктонных водорослей, высшей водной растительности и интенсивными процессами разложения органического вещества, которые идут с затратой кислорода.