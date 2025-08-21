Псковcкая обл.
Общество

На установку в Пскове памятника погибшим на СВО военнослужащим ни один подрядчик не подал заявку

22.08.2025 16:31|ПсковКомментариев: 0

На установку в Пскове памятника погибшим на СВО военнослужащим ни один подрядчик не подал заявку, следует из данных, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Макет. Фото: глава Пскова Борис Елкин / Telegram-канал

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ)», - сообщили на сайте. 

Памятник планируют установить в целях увековечения памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. Мемориал планируется поставить в Пскове по адресу: Ленинградское шоссе, дом №4, на территории Крестовского кладбища.

Напомним, автором проекта выступил известный скульптор Денис Стритович, создавший мемориальный комплекс в Выбутах и монумент «Знамя Победы» в Идрице. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
