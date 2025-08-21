Общество

Глава города Пскова поздравил жителей с 81-й годовщиной

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил жителей с 81-й годовщиной образования Псковской области. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Мы живём на земле, которая веками стояла на страже западных рубежей нашего Отечества. Стены Псковского кремля, величественные храмы, живописная природа – всё это наше бесценное достояние, которое мы обязаны беречь и передавать следующим поколениям», - пишет Борис Елкин.

Он отметил, что наша главная гордость – это люди, чьим трудом, талантом и преданностью укрепляется и процветает наш край.

«В этот праздничный день желаю каждому из вас здоровья, счастья и успехов. Пусть любовь к родной земле продолжает вдохновлять нас на новые свершения во имя развития и процветания Псковской области!», - заключил глава города.