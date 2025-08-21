Общество

Творческие семьи великолучан высадили яблони в парке «Петровский»

Творческие семьи великолучан высадили яблони в парке «Петровский», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

По уже сложившейся традиции в рамках фестиваля «Великолукский ранет» активные творческие семьи из Великих Лук высаживают яблони на территории парка «Петровский». В этом году к мероприятию присоединились многодетные семьи и семьи участников СВО. Высаженные ими яблоневые деревья станут символом исконных семейных ценностей, сплочённости и единства горожан в деле сохранения добрых традиций Великих Лук.

Местные предприниматели также активно участвуют в празднике, организовав торговые ряды с продукцией местных мастеров, сувенирами и экологически чистыми товарами. Так что помимо культурного отдыха и досуга посещение фестиваля может принести ещё и практическую пользу в части приобретения уникальных вещей и вкусных продуктов.

«Без сомнения, фестиваль «Великолукский ранет» стал значимым и очень интересным событием Дня города Великие Луки, местом творчества, активного, полезного и культурного отдыха, а также доказательством сплочённости жителей и их бережного отношения к традициям Великих Лук.», - отметили в администрации города.