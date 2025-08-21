Общество

Врач рассказал, как действовать при повышении температуры у ребенка

Не всегда высокая температура у ребенка является поводом для вызова скорой медицинской помощи. В каких случаях можно справится самостоятельно, как правильно реагировать и когда необходимо звонить в скорую помощь, рассказала фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасёва.

По словам медика, сама по себе высокая температура не является поводом для вызова скорой.

«Если температура ниже 38,5°C, то вообще ее не трогаем. Это ответ организма на инфекцию, и он борется с ней. Мы не мешаем этому процессу и не сбиваем температуру в таких случаях», — объясняет специалист.

Если температура превышает 38,5°C, необходимо дать жаропонижающее средство. Можно использовать любые препараты — парацетамол, панадол, нурофен, свечи у детей, рекомендует Ольга Карасёва. После этого нужно подождать около 30 минут.

«Если эффекта нет, можно дать другое жаропонижающее», — добавляет она.

Также можно применять физические методы снижения температуры: обтирание холодной водой или влажным полотенцем.

«Ни в коем случае не укутывать ребенка при высокой температуре», — подчеркивает специалист.

Однако есть ситуации, при которых необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Например, фибрильные судороги у детей раннего возраста при высокой температуре. Это повод сразу вызывать скорую помощь.

Или когда наблюдается стеноз гортани, проявляющийся одышкой, лающим кашлем или осиплостью голоса. В списке тревожных звонков признаки менингита: сильная головная боль, многократная рвота, светобоязнь. Или же обезвоживание при кишечных инфекциях: вялость, отсутствие реакции на стимулы, лежание без движения, а также одышка в любом возрасте.

«Если есть хотя бы один из этих симптомов — вызывайте скорую или обращайтесь в поликлинику», — советует специалист.

При наличии симптомов обезвоживания или ухудшении состояния рекомендуется вызвать врача на дом или обратиться в поликлинику. Обтирание холодной водой и прием жаропонижающих средств помогают снизить температуру до приезда врача, пишет RuNews24.ru.

«У нас в скорой всегда много вызовов — ДТП, инфаркты, инсульты. Температуры идут на втором плане», - добавила эксперт.

Поэтому при отсутствии тяжелых симптомов лучше сразу обратиться в приемный покой или вызвать врача на дом.

«Если диспетчер говорит о большом количестве вызовов и долгом ожидании — лучше сразу поехать в приемное отделение», — советует специалист.

Главное правило — не паниковать и правильно оценивать ситуацию. Высокая температура у ребенка требует внимания и своевременных мер, но не всегда необходимость срочной госпитализации. В случае сомнений лучше проконсультироваться с врачом или вызвать скорую помощь при наличии опасных симптомов.