Общество

Большинство респондентов ПЛН не верят, что встреча президентов РФ и США приблизила мир

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не верят, что встреча президентов России и США на Аляске приблизила мир. Это следует из опроса, в котором приняли участие 235 человек.

Только 16.6% участников опроса считают, что встреча президентов может способствовать завершению СВО. 29% проголосовавших выражают желание верить в возможность мира, но с оговоркой о слабых надеждах на его достижение.

Большинство респондентов (50.6%) не верят, что встречи президентов РФ и США приведут к реальным изменениям, и указывают на необходимость участия в переговорном процессе всех сторон конфликта. 3.8% участников уверены, что текущая ситуация является патовой и не может быть разрешена подобными мероприятиями.

Опрос показывает, что общественное мнение в значительной степени скептически настроено по отношению к возможности мирного разрешения конфликта через дипломатические встречи лидеров РФ и США. Несмотря на стремление к диалогу, большинство участников считают, что для достижения устойчивого мира необходимы более серьезные и конкретные шаги со стороны всех вовлеченных сторон.

