Общество

Сотрудники УФСИН России по Псковской области поддержали акцию «Собери рюкзак добра»

В преддверии Дня знаний сотрудники уголовно-исполнительной системы региона приняли участие в благотворительной акции «Собери рюкзак добра» для детей из семей, состоящих в областном отделении Всероссийского общества инвалидов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

К акции присоединились коллективы ИК-4, уголовно-исполнительной инспекции, ЦИТОВ и аппарата управления. Совместными усилиями были собраны наборы канцелярских товаров, необходимых для учебы: тетради, альбомы для рисования, ручки, карандаши, фломастеры, краски, цветная бумага, картон и другие школьные принадлежности.

«Для нас стало доброй традицией поддерживать тех, кто особенно нуждается в помощи. День знаний – это праздник для всех детей, и мы хотим, чтобы ребята пошли в школу с радостью и с уверенностью, что о них помнят и заботятся», - отметила представитель УФСИН России по Псковской области Алена Егорова.