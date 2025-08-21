Общество

Компенсацию мобильной связи и интернета гарантируют в 35% псковских компаний — опрос

Компенсацию мобильной связи и интернета гарантируют в 35% псковских компаний. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители представители компаний из Пскова.

Наиболее распространенной составляющей компенсационных пакетов является корпоративное обучение (51% компаний), что, с одной стороны, подчеркивает ценность квалифицированных специалистов, а с другой, свидетельствует о кадровом голоде, когда предприятия нанимают минимально подходящих людей и затем обучают их специфике работы. Этот тот случай, когда составляющая компенсационных пакетов одинаково сильно нужна и работникам, и работодателям.

В каждой второй компании в систему C&B входят корпоративные мероприятия и подарки к праздничным датам. Материальную помощь сегодня предоставляют 46% работодателей. Компенсацию мобильной связи и интернета гарантируют в 35% компаний. В 27% организаций персонал имеет возможность приобретать продукцию и услуги с корпоративной скидкой.

Компенсация расходов на питание действует в 24% компаний. Полис ДМС предоставляют работникам 19% нанимателей. 17% компаний организуют доставку персонала на работу корпоративным транспортом, 15% оплачивают проездные на общественный транспорт. 13% компаний компенсируют расходы на аренду жилья, 8% — предоставляют несколько дней отпуска сверх положенных по ТК РФ.