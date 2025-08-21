Общество

Наука и бизнес должны идти вперед вместе — исполнительный директор реготделения «Деловой России»

Наука и бизнес должны идти вперед вместе. Такое мнение исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина высказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На сегодняшний день предприятия, которые входят в "Деловую Россию", и предприятия, которые являются потенциальными членами "Деловой России", понимают, что ничего не стоит на месте, нужна реновация. Нам нужно наши заводы и предприятия чуть-чуть усовершенствовать. Мы это прекрасно понимаем. И я считаю, что 13 инновационных центров для того и созданы, чтобы предлагать предприятиям новые пути. Наука и бизнес сейчас будут идти вместе», — сказала Галия Акчурина.

Гостья студии уточнила, что сейчас университеты и научные центры готовят умы, которые придумывают все новые инновации, разработки, технологии по запросу предприятий.

«С помощью этих инноваций можно сделать так, что и само предприятие будет более доходным. Инвестиции пойдут, пойдут и люди туда работать. Очень важно не просто выпускать студентов, надо выпускать те профессии, которые идут по запросу», — добавила Галия Акчурина.