Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за изнасилование

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается включить в список для лишения российского гражданства совершение любых преступлений против половой неприкосновенности вне зависимости от возраста потерпевшего, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается установить, что совершение любого преступления против половой неприкосновенности и половой свободы независимо от возраста потерпевшего лица является основанием для прекращения гражданства Российской Федерации», - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Также предлагается лишать гражданства РФ за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

В документах авторы отметили, что лица, осужденные за совершение этих преступлений после приема в гражданство Российской Федерации, демонстрируют полное игнорирование основополагающих принципов российского общества и законодательства, что делает невозможным сохранение за ними столь значимого и ответственного статуса российского гражданина, пишет РИА Новости.

По их словам, действующий перечень преступлений, совершение которых является основанием для прекращения гражданства, составлен избирательно: так, например, гражданство РФ прекращается за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних или при наличии иных отягчающих обстоятельств, но не за совершение подобных действий в отношении взрослого.

Депутаты уточнили, что российского гражданства иностранец лишается за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних не достигших 14-летнего возраста, однако то же деяние, совершенное в отношении ребенка в возрасте от 14 до 16 лет, основанием для прекращения гражданства не является.

Авторы проекта считают обоснованным включение указанных составов в число оснований прекращения гражданства РФ, поскольку торговля людьми грубо нарушает базовые конституционные ценности - свободу и неприкосновенность личности, право на достойную жизнь и человеческое достоинство, а вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений разрушает будущее детей, способствует криминализации молодежной среды и усиливает социальную напряженность.