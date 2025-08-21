Общество

Более 1200 литров питьевой воды направили в качестве помощи ДНР из Пскова

При поддержке Ресурсного центра добровольчества Псковской области, регионального штаба #МЫВМЕСТЕ и ООО «Водаком» отгружена гуманитарная помощь для жителей Донецкой Народной Республики, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фотографии: «Доброволец Псковской области» / ВКонтакте

Как сообщили в региональном Ресурсном центре добровольчества, два паллета бутилированной питьевой воды общим объемом 1200 литров отправят мирным жителям в ближайшее время.

«Отправляя эти паллеты, мы делаем простое, но очень важное дело. И самое главное — мы показываем, что люди, которые находятся сейчас в сложной ситуации, не одни. Что вся страна поддерживает их и помогает», – отметила сотрудник Ресурсного центра добровольчества Псковской области Анна Соловьева.