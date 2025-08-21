Псковcкая обл.
Общество

В Пскове участникам СВО вручили первые комплекты адаптивной одежды

27.08.2025 13:55|ПсковКомментариев: 0

Торжественная выдача первых комплектов адаптивной одежды для ветеранов специальной военной операции прошла 27 августа в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. На мероприятии присутствовали руководитель регионального филиала фонда Надежда Васильева, заместитель руководителя по медицинскому сопровождению Кирилл Колосов, социальные координаторы, представители компании-разработчика «Ортомода» и сами ветераны СВО, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С 30 июля фонд «Защитники Отечества» начал обеспечивать участников боевых действий с инвалидностью адаптивной одеждой, разработанной с учетом их физических особенностей. До конца года планируется выдать около тысячи комплектов по всей стране.

«Большинство ветеранов СВО с инвалидностью хотят продолжать работать, заниматься спортом, проводить время с семьей. Мы уже получили 700 заявок, и это стало мотивацией для производителей разрабатывать удобные современные модели», — ранее подчеркивала председатель фонда Анна Цивилева.

В Псковской области первыми комплекты одежды получили девять ветеранов — из Пскова, Псковского, Опочецкого, Пустошкинского, Островского, Палкинского и Невельского районов. Среди них Максим Павлов, Ярослав Литвиненко, Роман Карпов, Денис Логинов, Николай Алексеев, Андрей Коломыцин, Олег Артемьев, Роман Дмитриев и Виталий Куртас.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева подчеркнула значимость проекта: «Сегодня очень знаковое и важное событие для ветеранов специальной военной операции Псковской области. Впервые мы вручаем комплекты адаптивной специализированной одежды для ребят, которые получили различные группы инвалидности. Эта одежда предоставляется абсолютно на безвозмездной основе. Вчера в Псковскую область поступили первые 10 комплектов, а в ближайшее время ожидаем еще 24».

Она отметила, что модели разработаны с учетом реальных потребностей защитников: «Комплекты сформированы таким образом, что пуговицы заменены на удобные кнопки, брюки и куртки имеют дополнительные застежки. Человек, исходя из состояния здоровья, может самостоятельно примерить и надеть такой костюм. Инициатива принадлежит председателю фонда Анне Цивилевой и была поддержана президентом России Владимиром Путиным».

На мероприятии также выступила директор по развитию компании «Ортомода» Алиса Шувалова. Она рассказала о специфике разработки одежды: «Мы ввели в коллекцию элементы адаптивные, использовали износостойкие ткани. Отдельное внимание уделили обуви на протез: модели имеют полное раскрывание, чтобы человек мог легко надеть их самостоятельно. Есть варианты спортивной, повседневной и классической одежды, включая джинсовую и пижамную группы».

По ее словам, компания планирует расширять линейку и включить женские модели: «Мы разработали адаптивные коллекции и для женщин, в том числе юбки, пальто, спортивные костюмы. Есть семейные комплекты, где одежда подбирается в едином стиле для родителей и детей».

Социальные координаторы, присутствовавшие вместе с ветеранами, подчеркнули, что работа по сбору документов и оформлению заявок продолжается, и все ветераны с инвалидностью могут подать заявление на получение одежды через филиал фонда.

Псковская область стала одним из первых регионов, где стартовала программа. Получившие комплекты ветераны отметили, что удобство новой одежды позволит им активнее заниматься реабилитацией и вернуться к привычной жизни.

 

«Эти костюмы помогают не чувствовать себя ограниченным. Они действительно сделаны под нас», — поделился один из участников 
церемонии вручения Николай Алексеев.

Фонд «Защитники Отечества» планирует и дальше расширять практику выдачи адаптивной одежды. До конца года ею будут обеспечены все ветераны региона, подавшие заявки.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
