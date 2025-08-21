Партию кормов для домашних питомцев вернули в Беларусь из Псковской области

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области государственный инспектор управления Россельхознадзора пресек перемещение из Республики Беларусь партии кормов для непродуктивных животных (1,7 тонны), сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора
Специалист установил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемый товар, подтверждающих его безопасность и происхождение.
Перемещение кормов по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар вернули в Республику Беларусь.