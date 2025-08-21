Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова

Интерактив: Чуть ноги не переехал

Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа

Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника

Школьники из Псковской области станут участниками слета «Пост №1» в Музее Победы

«Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера

Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова

Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова

Общество

Партию кормов для домашних питомцев вернули в Беларусь из Псковской области

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области государственный инспектор управления Россельхознадзора пресек перемещение из Республики Беларусь партии кормов для непродуктивных животных (1,7 тонны), сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении. Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора Специалист установил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемый товар, подтверждающих его безопасность и происхождение. Перемещение кормов по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар вернули в Республику Беларусь.