Общество

Медалями «50 лет совместной жизни» наградили 15 островских семей

Чествование семей, живущих в браке не одно десятилетие, прошло в администрации Островского района во время торжественного приёма, сообщил глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram

«Для многих удивительно, как можно полвека прожить рука об руку, вместе преодолевая все трудности и невзгоды, деля радости и печали пополам и остаться при этом любящими друг друга людьми. Очень приятно, что в нашем районе есть такие замечательные люди, которые через всю жизнь пронесли сердечность, взаимопонимание и согласие. Такие семьи дают всем нам огромный заряд позитивной энергии и служат хорошим примером для молодых семей. Пусть в каждой островской семье царит любовь, мир и взаимопонимание. И не случайно это торжественный приём совпал с большим православным праздником – в канун Успения Пресвятой Богородицы. От всей души пожелал юбилярам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия на долгие годы вперёд!» - отметил Дмитрий Быстров.

В ходе торжественной церемонии награждения вместе с букетами цветов и памятными подарками 15 островских семьей от имени губернатора получили юбилейные медали «50 лет совместной жизни».

Также за активное участие в общественной жизни Островского района, поддержку движения ТОС и сохранение семейных традиций семьи председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан вручил семье Тирановских - Александру и Виктории - диплом муниципалитета. В поздравительной речи он поблагодарил все островские семьи, которые на протяжении многих лет вносят значимый вклад в развитие района.

«Безусловно, труд таких семей, их преданность и любовь к родному месту стали основой для многих достижений. При этом не только опытные семьи делают наш район лучше. Среди нас есть и молодые активисты, которые с энтузиазмом и энергией берутся за новые проекты и инициативы. Они вдохновляют нас своим примером и показывают, что забота о нашем районе — это дело не только старшего поколения, но и молодёжи, готовой принимать активное участие в жизни города. К примеру энергия и свежие идеи семьи Тирановских заслуживают самой высокой оценки. Они – пример того, как молодое поколение может и должно быть вовлечено в общественную жизнь, делая наш район ещё более ярким и перспективным», - отметил Александр Обризан.

Начальник отдела ЗАГС администрации Островского района Ирина Ермоленко предложила приглашённым на торжественный приём парам оставить свои росписи в символической Книге почётных юбиляров. Солисты Центра культуры «Юбилейный» посвятили всем участникам торжественного приёма душевные музыкальные подарки.