Общество

Сотрудники МЧС совместно с волонтёрами провели рейд в Усвятском округе Псковской области

Сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области совместно с волонтерами в рамках профилактики пожаров и их последствий в летний пожароопасный период провели рейд на территории Усвятского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС Псковской области.

Фото: МЧС Псковской области

В ходе рейда с населением осуществлены беседы о соблюдении требований пожарной безопасности в быту и о недопустимости неосторожного обращения с огнем.



Кроме того жителям напомнили телефонные номера для вызова экстренных оперативных служб, разъяснили обстановку с пожарами, основные причины пожаров и гибели людей на них на территории Псковской области.



В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».