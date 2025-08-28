Общество

Виктор Антонов: Заменить полностью врача фельдшером — это абсурд

Каждый специалист в сфере медицины должен работать в рамках своей квалификации и образования. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM высказал депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации, многие годы возглавлявший Псковскую областную клиническую больницу, Виктор Антонов.

«Я думаю, что фельдшер не сможет выполнять сложные операции. Если рассматривать такие заявления или лозунги, в которых говорится, что медсестра может лечить сложные заболевания, например, сердечно-сосудистые, которые включают множество различных патологий, то это, конечно, невозможно. Другое дело, что и медсестры, да и акушерки зачастую делают свою работу в рамках уже, может быть, врачебных манипуляций, и сегодня заменить полностью врача — это вообще-то, конечно, абсурд. Но есть разные профессии. И в этой профессии всё расписано, кто чем должен заниматься. Медсестра должна делать одно, врач должен делать совершенно другое, и по-другому никак», - выражает свою точку зрения Виктор Антонов.

В народе говорят: кто на кого учился, напомнил парламентарий: «Вот замечательная фраза, потому что заменять кого-то — давайте тогда заменять врачей ветеринарами. Такие вопросы тоже могут возникнуть. Но это же нелогично, правда?»

Напомним, россиян начнут лечить врачи без высшего образования. С 1 сентября к приёму пациентов допустят фельдшеров и акушерок, которые смогут заменять терапевтов, педиатров и гинекологов. Им разрешат проводить осмотры, собирать анамнез, выполнять обследования и назначать лекарства.