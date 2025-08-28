Виктор Антонов: Заменить полностью врача фельдшером — это абсурд

Каждый специалист в сфере медицины должен работать в рамках своей квалификации и образования. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM высказал депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации, многие годы возглавлявший Псковскую областную клиническую больницу, Виктор Антонов.
В народе говорят: кто на кого учился, напомнил парламентарий: «Вот замечательная фраза, потому что заменять кого-то — давайте тогда заменять врачей ветеринарами. Такие вопросы тоже могут возникнуть. Но это же нелогично, правда?»
Напомним, россиян начнут лечить врачи без высшего образования. С 1 сентября к приёму пациентов допустят фельдшеров и акушерок, которые смогут заменять терапевтов, педиатров и гинекологов. Им разрешат проводить осмотры, собирать анамнез, выполнять обследования и назначать лекарства.