«Великий, могучий»: ЕГЭ-2026 по русскому языку — главное. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий» о тайнах русского языка, который вышел на «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 августа. Тема сегодняшнего выпуска – ЕГЭ-2026 по русскому языку.

О правильной подготовке к ЕГЭ по русскому языку и о том, столько «стоит» сочинение — в программе «Великий, могучий» на ПЛН FM, выходящей при поддержке правительства Псковской области.

Ведущая Юлия Магера раскрывает тайны русского языка вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной.