«Постскриптум»: Эскалация в Иране, «теплый» парламентский час и конец клана Брячака

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум».

Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

  • Атака США и Израиля на Иран – новая эскалация ближневосточного конфликта.
  • Уход Брячака – политическое потрясение недели. 
  • Было жарко – парламентский час по теплу в областном Собрании
  • «Дело Повторейко»: новые детали и перевод на домашний арест
  • ТК «Магеллан» будет снесен: так решил апелляционный арбитражный суд.

В политическом блоке наш обозреватель и главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко расскажет главные политические темы недели.

