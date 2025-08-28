Общество

Завершился ремонт ветеринарной станции в Пушкиногорском районе

Завершился ремонт ветеринарной станции в Пушкиногорском районе по адресу: улица Строителей, дом 3. Об этом пишет глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в своём Telegram-канале.

Фотографии: Оксана Филиппова / Telegram-канал

Теперь прием ветврачами «братьев наших меньших» будет проходить в обновлённых условиях и с применением нового оборудования. Работы по ремонту выполнены внутри здания - установлена новая система отопления с твердотопливным котлом, новые окна, заменены напольные и потолочные покрытия. Стены кабинетов и коридоров выкрашены в яркие цвета. Организовано просторное помещение для ожидания хозяев со своими питомцами. Здание преобразилось и внешне. Территория благоустроена и выглядит современной и ухоженной, отметила глава района.

В настоящее время сотрудники ветстанции настраивают новое оборудование, среди которого есть даже аппарат УЗИ и анализатор для диагностики анализов у животных.

«Уверена, что сотрудникам в таких условиях будет работать комфортнее и приятнее, заботясь о "братьях наших меньших"», - пишет Оксана Филиппова.

Время работы ветстанции: ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 17.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Телефон: 881146 - 23296.