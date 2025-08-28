Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
инфографика регистрируем ТОС
День картофельного поля
выгодные условия кредитования бизнеса
Театральный ужин
вкусно и полезно плавленый сыр
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Задержание ректора ПсковГУ
Чем трактор лучше ламборджини
 
 
 
ещё Общество 28.08.2025 12:130 Успеть к 1 сентября: все ли школы готовы к учебному году 28.08.2025 20:200 Валентина Матвиенко: Псковская область - перспективный субъект Российской Федерации 28.08.2025 20:000 Сотрудники УИС в Пскове посетили праздничный молебен в память о преподобном Пимене Угрешском 28.08.2025 19:200 Псковские полицейские участвуют в акции «Помоги пойти учиться» 28.08.2025 18:000 Перед 1 сентября школьников в Пскове приглашают на «Корабль знаний» 28.08.2025 17:350 Игорь Дитрих: Решение о приеме пациентов фельдшерами связано с колоссальным кадровым дефицитом
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:2011 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 21.08.2025 21:400 Паук-оса замечен в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Валентина Матвиенко: Псковская область - перспективный субъект Российской Федерации

28.08.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прислала поздравление с Днём образования Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Со всей России в правительство приходят поздравления с Днём образования Псковской области: от коллег-губернаторов, руководителей и сотрудников федеральных министерств и ведомств, предприятий и организаций», - рассказал он.

Валентина Матвиенко в своём поздравлении назвала Псковскую область перспективным регионом, где эффективно развиваются промышленность, сельское хозяйство, социальная инфраструктура, туристская индустрия. На высоком уровне находится реализация национальных проектов, создаются рабочие места, укрепляется налоговая база. 
 

«Благодарю Валентину Ивановну за высокую оценку и выражаю признательность сенаторам за поддержку в решении важных для региона вопросов. Уверен, наше конструктивное сотрудничество с Советом Федерации позволит сделать Псковскую область ещё эффективнее и сильнее» - отметил Михаил Ведерников.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 80 человек
28.08.2025, 20:200 Валентина Матвиенко: Псковская область - перспективный субъект Российской Федерации 28.08.2025, 20:000 Сотрудники УИС в Пскове посетили праздничный молебен в память о преподобном Пимене Угрешском 28.08.2025, 19:400 Два автомобиля столкнулись возле «Семейного магнита» в Пскове 28.08.2025, 19:200 Псковские полицейские участвуют в акции «Помоги пойти учиться»
28.08.2025, 19:000 Стали известны победители конкурса социальных проектов в Псковской области 28.08.2025, 18:400 Женщину в вязаной шапке разыскивают в Псковском районе 28.08.2025, 18:200 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 29 августа 28.08.2025, 18:000 Перед 1 сентября школьников в Пскове приглашают на «Корабль знаний»
28.08.2025, 17:450 Великолучанин планирует покорить вершину Манаслу в Гималаях 28.08.2025, 17:440 Эксперт рассказал, как снизить простои и повысить эффективность предприятий 28.08.2025, 17:360 Суд отказался признавать кредитные договоры бывшего мужа великолучанки недействительными 28.08.2025, 17:350 Игорь Дитрих: Решение о приеме пациентов фельдшерами связано с колоссальным кадровым дефицитом
28.08.2025, 17:250 День в истории ПЛН. 28 августа 28.08.2025, 17:180 Кравцов: Минпросвещения не устанавливает единые требования к фасону школьной формы 28.08.2025, 17:150 Выставка творчества Элия Белютина откроется в псковском музее 28.08.2025, 17:030 Сбер: ИИ изменил подход в разработке технологических решений во всем мире
28.08.2025, 17:000 Социализм с человеческим лицом 28.08.2025, 16:590 В Пушкинском заповеднике готовят выставку об авторе рецепта «лучшей французской водки из простого горячего вина» 28.08.2025, 16:450 Первая работа поступила на конкурс логотипов к 30-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках 28.08.2025, 16:370 Первый заместитель министра транспорта РФ оценил развитие аэропорта Пскова
28.08.2025, 16:300 Как банки будут защищать клиентов от мошенников с сентября, ответила эксперт 28.08.2025, 16:200 ЦБ отметил рост числа оплат по биометрии во II квартале 28.08.2025, 16:100 Порядка 100 мероприятий проведут ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества 28.08.2025, 16:000 В Пскове провели учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа
28.08.2025, 15:500 «Три мудреца»: Есть ли будущее у бесплатного здравоохранения? ВИДЕО 28.08.2025, 15:400 Зампрокурора области проверил условия содержания в великолукском СИЗО-2 28.08.2025, 15:300 «Беседка»: Об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября. ВИДЕО 28.08.2025, 15:200 20 обозначающих пешеходные переходы светофоров установили в Пскове
28.08.2025, 15:180 Сбер упростил регистрацию ИП: подходящие коды ОКВЭД предложит GigaChat 28.08.2025, 15:140 Строительство гостиницы «Космос» идет по графику — министерство туризма Псковской области 28.08.2025, 15:100 До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 29 августа 28.08.2025, 14:590 Удовлетворенность псковичей работой Госавтоинспекции составила 99%
28.08.2025, 14:580 На Рижском проспекте в Пскове запретят поворачивать налево в один из дворов 28.08.2025, 14:530 Елена Лунгу: Фельдшеры могут разгрузить врачей, качество медпомощи не ухудшится 28.08.2025, 14:480 Игорь Иванов: Профсоюзы создают условия для лучшего отдыха на Псковской земле 28.08.2025, 14:460 Псковские полицейские спасли пассажирку такси от потери почти трех миллионов рублей
28.08.2025, 14:430 Новый светофор появится возле автобусной остановки «Овсище» в Пскове 28.08.2025, 14:410 Александр Козловский поздравил псковичей с праздником Успения Пресвятой Богородицы 28.08.2025, 14:260 На прилегающих к школам и детсадам территориях в Пскове восстановят разметку 28.08.2025, 14:200 Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном
28.08.2025, 14:130 ОМОН в ходе учений обезвредил «подозрительный предмет» в псковской школе 28.08.2025, 14:040 Число обращений в псковскую ГАИ за госуслугами увеличилось на 7% 28.08.2025, 13:590 РЖД погасило долг перед Дновской теплоснабжающей организацией на 1,8 млн рублей 28.08.2025, 13:560 Завершился ремонт ветеринарной станции в Пушкиногорском районе
28.08.2025, 13:450 Александр Козловский: Технологический прорыв возможен, если мы не сбавим темп в ближайшие годы 28.08.2025, 13:400 Впервые в Псковской области установлена карантинная зона по чёрному еловому усачу 28.08.2025, 13:240 «Зверьё моё»: Пёс из приюта — к чему готовиться? ВИДЕО 28.08.2025, 13:240 Русская фортепианная классика прозвучит в последний «Летний вечер…» этого сезона в пушкинском Тригорском
28.08.2025, 13:220 Содействия в решении проблем Завокзалья попросил у Александра Котова местный житель 28.08.2025, 13:152 Автомобили BELGEE скоро в Пскове 28.08.2025, 13:110 Фонд развития промышленности профинансировал 11 заявок от Псковской области 28.08.2025, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Есть ли будущее у бесплатного здравоохранения?
28.08.2025, 12:562 Виктор Антонов: Заменить полностью врача фельдшером — это абсурд 28.08.2025, 12:480 Правила электробезопасности для детей напомнили псковским родителям 28.08.2025, 12:480 Начал работу форум промышленности Псковской области 28.08.2025, 12:350 Fobres назвал богатейшую женщину в России
28.08.2025, 12:240 «Три мудреца»: Есть ли будущее у бесплатного здравоохранения? 28.08.2025, 12:130 Успеть к 1 сентября: все ли школы готовы к учебному году 28.08.2025, 12:030 Подросток-пассажир пострадала в результате ДТП в Печорском округе 28.08.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября
28.08.2025, 11:580 В России оценят законы против мошенничества с банковскими инструментами 28.08.2025, 11:570 «Беседка»: Об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября 28.08.2025, 11:500 Мультимедийный спектакль к 80-летию Великой Победы покажут в Опочке 28.08.2025, 11:460 На 100-м году жизни скончался последний невельский фронтовик Великой Отечественной войны
28.08.2025, 11:351 Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО 28.08.2025, 11:261 Археологи выявили древнерусские артефакты на месте установки памятника князю Довмонту на Запсковье 28.08.2025, 11:220 Улица имени псковского генерал-майора Ивана Ситяева появилась в Туве 28.08.2025, 11:150 Суд оставил в силе наказание, вынесенное похитителю денег при ремонте псковского «Локомотива»
28.08.2025, 11:070 Парковку на ряде улиц в центре Пскова планируют ограничить 28.08.2025, 10:540 Завтрак отличника: Так красиво, что хочется съесть! 28.08.2025, 10:520 Ларьки в Пскове потребуют оформить в серо-коричневых тонах 28.08.2025, 10:470 Количество звонков по мобильным выросло на треть после ограничений в мессенджерах
28.08.2025, 10:371 В Пскове обсудили изменение схемы движения на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского 28.08.2025, 10:300 «Великий, могучий»: ЕГЭ-2026 по русскому языку — главное. ВИДЕО 28.08.2025, 10:180 Т2 предоставляет безлимитный трафик на популярные маркетплейсы 28.08.2025, 10:160 Каждый второй пскович против допуска на госслужбу вернувшихся релокантов — опрос
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru