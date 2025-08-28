Общество

Валентина Матвиенко: Псковская область - перспективный субъект Российской Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прислала поздравление с Днём образования Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Со всей России в правительство приходят поздравления с Днём образования Псковской области: от коллег-губернаторов, руководителей и сотрудников федеральных министерств и ведомств, предприятий и организаций», - рассказал он.

Валентина Матвиенко в своём поздравлении назвала Псковскую область перспективным регионом, где эффективно развиваются промышленность, сельское хозяйство, социальная инфраструктура, туристская индустрия. На высоком уровне находится реализация национальных проектов, создаются рабочие места, укрепляется налоговая база.



«Благодарю Валентину Ивановну за высокую оценку и выражаю признательность сенаторам за поддержку в решении важных для региона вопросов. Уверен, наше конструктивное сотрудничество с Советом Федерации позволит сделать Псковскую область ещё эффективнее и сильнее» - отметил Михаил Ведерников.