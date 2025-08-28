Председателем псковского электропрофсоюза переизбрали Валентину Семенову

XX отчетно-выборная конференция Псковской областной организации Всероссийского электропрофсоюза прошла в большом зале Псковского областного совета профсоюзов 28 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф
В работе конференции принял участие заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.
В рамках конференции делегаты заслушали и обсудили ключевые вопросы:
Также делегаты рассмотрели актуальные вопросы, относящиеся к компетенции конференции.
Председателем Псковской областной организации ВЭП на очередной пятилетний срок полномочий переизбрали Валентину Семенову.
«Руководство Псковского областного совета профсоюзов и все делегаты от всей души поздравляют Валентину Владимировну с избранием и желают ей крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в важнейшем деле защиты прав и интересов человека труда!» - добавили в облсовпрофе.