Общество

День дальнобойщика в России отмечается в России 30 августа

Отмечаемый в октябре День автомобилиста объединил всех, кто имеет отношение к автомобильной отрасли: работников автомобильной промышленности, автотранспортных предприятий, дорожных служб, профессиональных водителей и водителей-любителей.

Однако среди водителей профессионалов есть особая категория – это водители грузовых автомобилей, занимающиеся перевозками грузов на дальние расстояния. Этих людей все знают как дальнобойщиков.

Свой профессиональный праздник, не имеющий официального статуса, они отмечают ежегодно каждую последнюю субботу августа. Праздник так и называется: День дальнобойщика. Кстати, некоторые крупные топливные компании поддержали инициативу и присоединились к празднованию этого дня.

Профессия дальнобойщика относится к числу тех, о которых нередко мечтают многие мальчишки в детстве. По крайней мере, раньше, в СССР, когда дети играли в машинки и другие настоящие игрушки, а не сидели с гаджетами в руках, многие мальчики представляли себя во время игр водителями большегрузных автомобилей, а многие и просто мечтали оказаться за рулём такого автомобиля, став в будущем шофёром. Название «СовТрансАвто» на борту больших грузовиков, проезжавших по дороге, вызывало чувство восхищения мастерством шофёров этих красивых мощных машин. Со временем парк российских грузовых автомобилей (МАЗ, КамАЗ), выполнявших перевозку грузов на дальние расстояния, пополнялся иностранными машинами мировых производителей, таких как VOLVO, Renault, Scania, MAN, Mercedes-Benz, Iveco и др.

Сегодня по-прежнему на российских дорогах можно увидеть множество грузовых автомобилей, занимающихся перевозкой грузов на дальние расстояния. Они обеспечивают бесперебойные поставки продуктов питания, лёгкой и тяжёлой промышленности, доставку новых автомобилей в автоцентры и т.д.

Как и раньше шофёр-дальнобойщик – это ответственный человек, профессионал высочайшего класса, управляющий огромным грузовым автомобилем, ответственный за сохранность груза и его своевременную доставку к месту назначения. Он оказывается ответственным и за безопасность движения на дороге, так как в его руках находится машина, которая может представлять реальную опасность для других автомобилей своими габаритами, весом и мощностью.

Водителей-дальнобойщиков объединяет не только профессионализм, но и любовь к своей профессии, без которой невозможно оставаться верным этому трудному делу, любовь к дороге и своей машине. Машина для них не просто средство доставки груза, это их друг, это их дом во время рейса. Нередко их называют романтиками, а чувство взаимопомощи, основанное на понимании дороги и ответственности, создаёт в определённом смысле братство профессионалов, готовых всегда прийти друг другу на помощь, пишет calend.ru.

Подолгу оторванные в силу особенностей своей профессии от дома и семьи, дальнобойщики остаются преданными своему делу. Свой профессиональный праздник они стараются встретить в кругу семьи и друзей, но нередко, оказываясь в очередном рейсе, встречают его в дороге за рулём своего большегрузного автомобиля.