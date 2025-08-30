Общество

Снижение уровня подростковой преступности наблюдается в Псковской области

Снижение уровня подростковой преступности в регионе отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка, сообщается в его Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«В настоящий момент наблюдается снижение уровня подростковой преступности, минус 7,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Что касается буллинга, тема, к сожалению остается актуальной. Число конфликтных комиссий достаточно большое», - сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что эффективная профилактика данного явления требует системного подхода.