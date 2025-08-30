Общество

Владимир Якушев: Модернизированные школы становятся точками роста для населенных пунктов в регионах

С 2022 года при поддержке партии «Единая Россия» и Минпросвещения РФ в регионах обновили более 5 тысяч зданий.

Фото: «Единая Россия»

Модернизация школ — важная задача, которая способствует повышению уровня образовательного процесса и создает комфортные условия для всех его участников. По поручению президента Владимира Путина «Единая Россия» совместно с Минпросвещения РФ реализует программу обновления школ, детских садов и колледжей.

Перед началом учебного года общественные штабы с участием депутатов, родителей и педагогов проверяют готовность объектов. Отметим, с 2022 года по всей стране модернизировали 5602 общеобразовательных учреждений. Также за неполные четыре года при поддержке ЕР удалось досрочно исполнить поручение президента о строительстве 1300 новых школ.

– В чистых, светлых классах у детей растет интерес к учебе, науке, творчеству. В залах и на площадках с современным оснащением они охотнее занимаются спортом. В комфортных условиях иначе работается учителям. И сами школы становятся точками роста для сел, поселков и городов, – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском штабе, посвященном реализации инициативы.

После расширения программы в 2025 году капитальный ремонт охватит не только школы, но также детские сады и колледжи. Уже до конца декабря в планах — завершить модернизацию 580 общеобразовательных учреждений, 143 дошкольных и 78 организаций СПО. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что благодаря софинансированию в перечень работ удалось включить также ремонт спортивных сооружений на территории школ. Рассказал он и о новых объектах, которые будут возводиться в ближайшие годы.

– До 2030 года в регионах построят 150 общеобразовательных и 12 передовых школ, 100 детских садов. Уже в этом году Минпросвещения с регионами приступит к строительству 64 школ, 57 детских садов и пяти передовых школ. Эти объекты введут в 2027 году, — прокомментировал Сергей Кравцов.

Внимание уделяется не только качеству проведенных работ в образовательных организациях, но и обеспечению безопасности детей. В частности, ЕР в рамках партпроекта провела акцию «Дом — школа — дом». Активисты выявили учреждения, рядом с которыми есть опасные участки дорог, отсутствуют тротуары, предупреждающие знаки и светофоры. Владимир Якушев подчеркнул, что недостатки должны быть устранены в обязательном порядке.

— К началу учебного года тысячи детей по всей стране, в больших городах и малых населенных пунктах, придут в обновленные, светлые и безопасные школы и детские сады. Это новая среда для учебы, творчества и спорта, которая действительно мотивирует детей и помогает учителям, — поделился мнением политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.