Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Театральный ужин
Псков летние террасы
развивающие секции для детей
выгодные условия кредитования бизнеса
День картофельного поля
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Чем трактор лучше ламборджини
ПЛН-25 Вызовы для лидера
нацпроект «Молодёжь и дети»
Педагог стала фермером
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Общество 30.08.2025 12:170 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было 30.08.2025 15:200 В Пскове состоялась лекция цикла «Технологическая перспектива» 30.08.2025 15:000 Владимир Якушев: Модернизированные школы становятся точками роста для населенных пунктов в регионах 30.08.2025 14:400 Северная война между Россией и Швецией началась 325 лет назад в этот день 30.08.2025 13:200 Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.08.2025 12:400 Выявлены связанные с болезнью Альцгеймера сбои в работе иммунитета кишечника
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:2011 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 25.08.2025 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Владимир Якушев: Модернизированные школы становятся точками роста для населенных пунктов в регионах

30.08.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0

С 2022 года при поддержке партии «Единая Россия» и Минпросвещения РФ в регионах обновили более 5 тысяч зданий.

Фото: «Единая Россия»

Модернизация школ — важная задача, которая способствует повышению уровня образовательного процесса и создает комфортные условия для всех его участников. По поручению президента Владимира Путина «Единая Россия» совместно с Минпросвещения РФ реализует программу обновления школ, детских садов и колледжей.

Перед началом учебного года общественные штабы с участием депутатов, родителей и педагогов проверяют готовность объектов. Отметим, с 2022 года по всей стране модернизировали 5602 общеобразовательных учреждений. Также за неполные четыре года при поддержке ЕР удалось досрочно исполнить поручение президента о строительстве 1300 новых школ.

– В чистых, светлых классах у детей растет интерес к учебе, науке, творчеству. В залах и на площадках с современным оснащением они охотнее занимаются спортом. В комфортных условиях иначе работается учителям. И сами школы становятся точками роста для сел, поселков и городов, – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском штабе, посвященном реализации инициативы.

После расширения программы в 2025 году капитальный ремонт охватит не только школы, но также детские сады и колледжи. Уже до конца декабря в планах — завершить модернизацию 580 общеобразовательных учреждений, 143 дошкольных и 78 организаций СПО. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что благодаря софинансированию в перечень работ удалось включить также ремонт спортивных сооружений на территории школ. Рассказал он и о новых объектах, которые будут возводиться в ближайшие годы.

– До 2030 года в регионах построят 150 общеобразовательных и 12 передовых школ, 100 детских садов. Уже в этом году Минпросвещения с регионами приступит к строительству 64 школ, 57 детских садов и пяти передовых школ. Эти объекты введут в 2027 году, — прокомментировал Сергей Кравцов.

Внимание уделяется не только качеству проведенных работ в образовательных организациях, но и обеспечению безопасности детей. В частности, ЕР в рамках партпроекта провела акцию «Дом — школа — дом». Активисты выявили учреждения, рядом с которыми есть опасные участки дорог, отсутствуют тротуары, предупреждающие знаки и светофоры. Владимир Якушев подчеркнул, что недостатки должны быть устранены в обязательном порядке.

— К началу учебного года тысячи детей по всей стране, в больших городах и малых населенных пунктах, придут в обновленные, светлые и безопасные школы и детские сады. Это новая среда для учебы, творчества и спорта, которая действительно мотивирует детей и помогает учителям, — поделился мнением политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 103 человека
30.08.2025, 15:400 «Три Спаса» отпраздновали в Пушкинском Заповеднике. ФОТО 30.08.2025, 15:200 В Пскове состоялась лекция цикла «Технологическая перспектива» 30.08.2025, 15:000 Владимир Якушев: Модернизированные школы становятся точками роста для населенных пунктов в регионах 30.08.2025, 14:400 Северная война между Россией и Швецией началась 325 лет назад в этот день
30.08.2025, 14:200 Тревел-блогеры посетили завод «Титан-Полимер» 30.08.2025, 14:000 Занятие по паркуру провели для псковских детей-сирот 30.08.2025, 13:400 Комсомольский переулок в Пскове перекроют для проведения линейки 1 сентября 30.08.2025, 13:200 Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ
30.08.2025, 13:000 Ожидание и реальность 30.08.2025, 12:400 Выявлены связанные с болезнью Альцгеймера сбои в работе иммунитета кишечника 30.08.2025, 12:200 Псковские парламентарии выразили соболезнования в связи с кончиной экс-советника зампредседателя Собрания 30.08.2025, 12:170 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было
30.08.2025, 12:000 Специальный 171-й старт «5 верст» состоялся в Пскове на набережной 30.08.2025, 11:400 Митрополит Матфей встретился с участниками православного молодежного лагеря «Трилучье» 30.08.2025, 11:200 Снижение уровня подростковой преступности наблюдается в Псковской области 30.08.2025, 11:000 Профсоюзы СОЦПРОФ: наставничество должно сопровождаться реальными гарантиями и достойной оплатой
30.08.2025, 10:400 Александр Козловский: Программу «Профессионалитет» необходимо делать доступной для каждого колледжа 30.08.2025, 10:200 Полосу движения перекроют на улице Крупской в Пскове с 1 сентября 30.08.2025, 10:000 Плановые отключения электричества произойдут в Локнянском округе 30.08.2025, 09:400 Схема движения изменится на улице Кузнецкой в Пскове до 5 сентября
30.08.2025, 09:300 Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.08.2025, 09:200 Губернаторский симфонический оркестр и солисты Мариинки выступили на фестивале «Музыка на воде» в Пскове 30.08.2025, 09:000 День дальнобойщика в России отмечается в России 30 августа 29.08.2025, 22:000 Спрос на печатную литературу остается высоким, заявила маркетолог
29.08.2025, 21:420 Выставка из «Михайловского» в Псковской областной библиотеке будет работать на месяц дольше, чем планировалось 29.08.2025, 21:200 Грозы ожидаются в Псковской области вечером 29 августа 29.08.2025, 21:000 Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  29.08.2025, 20:450 Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы 
29.08.2025, 20:420 День в истории ПЛН. 29 августа 29.08.2025, 20:370 В 2025 году Минобороны удалось оптимизировать расходы 29.08.2025, 20:300 Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  29.08.2025, 20:210 Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской
29.08.2025, 20:080 В ГД внесли законопроект о перечне военных, имеющих внеочередное право на жилье 29.08.2025, 19:570 Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  29.08.2025, 19:440 Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается 29.08.2025, 19:410 Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино
29.08.2025, 19:330 Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  29.08.2025, 19:300 В России могут разрешить использовать наркотики для тренировки собак-ищеек 29.08.2025, 19:190 Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН» 29.08.2025, 19:040 Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться 
29.08.2025, 18:540 Минюст расширил реестр иностранных агентов 29.08.2025, 18:500 ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова 29.08.2025, 18:400 Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН 29.08.2025, 18:260 Росгвардия приглашает на службу в подразделениях вневедомственной охраны в Псковской области
29.08.2025, 18:141 Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН 29.08.2025, 18:030 Получателями софинансирования долгосрочных сбережений станут 2,6 млн вкладчиков 29.08.2025, 17:510 Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН 29.08.2025, 17:420 На Рижском проспекте в Пскове водитель Ssang Yong догнал BMW. ВИДЕО
29.08.2025, 17:400 «Собственной персоной»: Национальная промышленность. Локомотивы роста и актуальные вызовы. ВИДЕО 29.08.2025, 17:300 Подрядчик работает в хорошем темпе - в псковской Середке продолжается благоустройство сквера 29.08.2025, 17:200 Руководство псковской Росгвардии приняло участие в заседании оперштаба СЗФО 29.08.2025, 17:100 Экс-депутат областного Собрания возглавил футбольный клуб «Псков»
29.08.2025, 17:070 Александр Козловский: Псковская область активно инвестирует в создание комфортных и безопасных условий для обучения подрастающего поколения 29.08.2025, 17:000 Как найти ближайший пункт выдачи КЭП рассказали псковичам в налоговой 29.08.2025, 16:400 До +27 прогреется воздух в Псковской области 30 августа 29.08.2025, 16:160 Образовательный процесс в Средней общеобразовательная школа № 13 в Пскове начнется 1 сентября
29.08.2025, 16:070 Новые правила медосвидетельствования водителей разъяснили псковичам 29.08.2025, 16:020 Газовики с начала года из-за нарушений отключили 49 единиц оборудования в домах псковичей 29.08.2025, 16:000 Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН 29.08.2025, 15:540 Скульптуру лося установили на территории великолукского завода
29.08.2025, 15:480 Александр Козловский: Охлаждая экономику, главное — ее не заморозить 29.08.2025, 15:370 Псковичей приглашают провести последний день лета в музее 29.08.2025, 15:240 Старейший беговой марафон Европы «Пушкин – Петербург» побьет рекорд по числу участников 29.08.2025, 15:180 Псковичка была поймана на заключении второго фиктивного брака
29.08.2025, 15:150 Вице-президент РСПП: Одна из главных наших задач — «победить» ЦБ и добиться снижения ключевой ставки 29.08.2025, 15:110 Антона Долгорукова рекомендовали на пост судьи Великолукского городского суда 29.08.2025, 15:090 МЧС напоминает псковичам правила безопасности в осенний период 29.08.2025, 15:000 Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона
29.08.2025, 14:570 Председателем псковского электропрофсоюза переизбрали Валентину Семенову 29.08.2025, 14:490 Все стратегически важные продукты и станки Россия должна научиться производить у себя — Александр Козловский 29.08.2025, 14:410 Пскович выплатил 600 тысяч рублей алиментов под страхом уголовного наказания 29.08.2025, 14:330 Муниципальный вестник: самая близкая к людям власть
29.08.2025, 14:170 Директор Бежаницкого историко-культурного центра Философовых покинула пост 29.08.2025, 14:140 Шоу мыльных пузырей пройдет в псковском ТРК «Акваполис» 29.08.2025, 14:000 Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона 29.08.2025, 13:590 Состоялся 18-й этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru