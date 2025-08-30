Общество

Михаил Ведерников: Пусть новый учебный год принесет много новых открытий и побед

Плодотворного нового учебного года пожелал учащимся губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

«От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 1 сентября — долгожданный праздник для многих семей. Каждый год он напоминает нам о самом главном: что будущее нашей страны начинается за школьной партой. Впервые в этом году школьный звонок услышат почти 6 тысяч первоклассников, которым предстоит большой путь открытий, взросления и поиска себя. Желаю самым юным нашим ученикам быть любознательными, добрыми и открытыми ко всему новому. У вас все получится!» - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что в этом учебном году продолжается развитие образовательной инфраструктуры: провели ремонты классов и спортзалов, внедрили современные технологии.

«Особое внимание оказываем поддержке педагогов, талантливых школьников и студентов. Выражаю искреннюю признательность нашим учителям и наставникам. На вас лежит большая и ответственная задача — не только передать детям знания, но научить их быть добрыми, справедливыми и смелыми. Во многом вы оказываете влияние на формирование личности детей, закладываете основы гражданской позиции, любви к Родине, уважения к истории и традициям», - добавил губернатор.

Он также обратился к родителям, поблагодарив их за терпение и мудрость.

«Уважаемые родители! Вы — незаменимые союзники педагогов в этом важном деле. Спасибо за ваши терпение и мудрость. Пусть дети как можно чаще радуют вас своими успехами и достижениями! Еще раз поздравляю всех школьников, студентов, учителей и родителей с началом учебного года. Пусть он будет светлым и плодотворным, принесет много новых открытий, знаний и побед! С праздником! С Днём знаний!» - заключил Михаил Ведерников.