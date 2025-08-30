Торжественная линейка прошла в великолукском лицее №10

Первый звонок прозвучал в лицее №10 в Великих Луках 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки
Как рассказали в администрации, торжественная линейка началась с выноса знамени лицея и исполнения гимна Российской Федерации. С приветственным словом к собравшимся обратился директор образовательного учреждения Игорь Буйко. Он отметил важность начала нового учебного года и пожелал ученикам успехов в учёбе, а педагогам — плодотворной работы.
Почётным гостем мероприятия стал заместитель главы города Николай Андросович.
Поздравление с Днём знаний от имени главы администрации Великих Лук передал заместитель главы администрации города Сергей Бурачёнок. Он пожелал всем участникам образовательного процесса лёгкого старта и доброго пути в мир знаний.
«Особенно трогательным моментом праздника стало выступление первоклассников. Они не только прочитали стихи, но и подготовили яркий школьный флешмоб, который вызвал улыбки и бурные аплодисменты зрителей», - заключили в администрации.