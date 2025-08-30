Общество

Торжественная линейка прошла в великолукском лицее №10

Первый звонок прозвучал в лицее №10 в Великих Луках 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Как рассказали в администрации, торжественная линейка началась с выноса знамени лицея и исполнения гимна Российской Федерации. С приветственным словом к собравшимся обратился директор образовательного учреждения Игорь Буйко. Он отметил важность начала нового учебного года и пожелал ученикам успехов в учёбе, а педагогам — плодотворной работы.

Почётным гостем мероприятия стал заместитель главы города Николай Андросович.

«Этот день всегда яркий и торжественный. Он открывает новую страницу жизни для обучающихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, их родителей и, конечно, представителей педагогического и преподавательского сообщества. Это время будет наполнено изучением наук и открытиями, усердным трудом, покорением вершин познания и творчеством, незабываемыми впечатлениями и жизненными уроками. По-особому волнительным является 1 сентября для первоклассников, вступающих на путь знаний, и первокурсников, которым предстоит изучать теорию и осваивать практические профессиональные навыки», - подчеркнул Николай Андросович.

Поздравление с Днём знаний от имени главы администрации Великих Лук передал заместитель главы администрации города Сергей Бурачёнок. Он пожелал всем участникам образовательного процесса лёгкого старта и доброго пути в мир знаний.

«Особенно трогательным моментом праздника стало выступление первоклассников. Они не только прочитали стихи, но и подготовили яркий школьный флешмоб, который вызвал улыбки и бурные аплодисменты зрителей», - заключили в администрации.