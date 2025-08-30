Общество

День знаний встретили со школьниками региона депутаты областного Собрания

Торжественные линейки в День знаний прошли в школах Псковской области. Спикер регионального парламента Александр Котов утром 1 сентября посетил свою родную Стругокрасненскую среднюю общеобразовательную школу, а затем приехал в Плюссу, где на центральной площади города был организован праздник для местных школьников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Торжественную линейку в Стругах Красных открыла руководитель образовательного учреждения Елена Елисеева. Директор школы призналась, что начало учебного года каждый раз становится волнительным событием для педагогов, первоклассников и старшеклассников, их родителей. «Школа – это не просто уроки и перемены, это то место, где вы получаете знания, учитесь дружить и достигать вершин, к которым стремитесь», - обратилась к ученикам Елена Елисеева, пожелав им прожить интересный, насыщенный и успешный учебный год.

Поздравляя всех причастных с Днём знаний Александр Котов отметил, что в Псковской области проведена очень большая работа по подготовке к новому учебному году: строятся новые школы, капитально ремонтируются существующие, закупается новое современное оборудование. «Всё это для того, чтобы наши дети могли учиться в современных, комфортных условиях, могли приобретать прочные знания, которые в совсем недалёком будущем помогут молодому поколению определиться с профессией, и, самое главное, своим трудом и гражданской позицией определять развитие районов, регионов, областей и всей нашей великой страны», - сказал спикер Собрания депутатов. Александр Котов пожелал школьникам хорошо учиться, бережно относиться к своей школе, уважать учителей, а педагогов поблагодарил за верность выбранной профессии, терпение и благородный труд.

К поздравлениям с Днём знаний присоединился глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков. «Желаю успехов тем, кто учится и учит», - обратился к землякам руководитель муниципалитета.

На торжественную линейку также пришли участники специальной военной операции и члены их семей. «Это особенный момент, когда я вижу нашего выпускника, и грудь у него в орденах», - представила директор школы награждённого орденом Мужества и медалью «За отвагу» Романа Афанасьева. «С праздником вас и мирного неба над головой!» - пожелал ребятам ветеран боевых действий. «Шесть лет назад я окончил Стругокрасненскую среднюю школу, получил образование и пошёл защищать Родину. Молодому поколению хочу пожелать хорошо учиться. Сейчас стране нужны образованные люди», - напутствовал школьников ещё один участник СВО Илья Резник.

Плюсская школа в этом году принимает 33 первоклассника, всего же в школе учатся 352 ученика из 15 населённых пунктов округа. «1 сентября – знаменательный день, с которого начинается дорога в удивительный мир, наполненный интересными открытиями, радостью познания и настоящей дружбой», - выступила на торжественной линейке директор школы Оксана Лазарева, поблагодарив всех, кто принимал участие в подготовке к началу учебного года.

В обращении губернатора Михаила Ведерникова, которое зачитали на празднике, глава региона напомнил, что в Псковской области в этом году впервые школьный звонок услышат почти 6 тысяч первоклассников. «1 сентября – долгожданный праздник для многих семей. Каждый год он напоминает нам о самом главном: что будущее нашей страны начинается за школьной партой», - говорится в поздравлении Михаила Ведерникова.

О том, что прочные знания, полученные в школе, становятся основой для построения собственной успешной судьбы и процветания родной земли, сказал, обращаясь к первоклассникам и старшеклассникам, спикер Собрания Александр Котов. Тему продолжила в своём напутствии школьникам глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова. «Помните, что знания – это сила, а учёба – путь к успеху», - подытожила руководитель муниципалитета.

Добавим, что 1 сентября в школьных линейках на территориях своих избирательных округов также участвовали депутаты Андрей Козлов, Виктор Остренко, Армен Мнацаканян, Алексей Севастьянов, Олег Савельев, Елена Даньшова, Татьяна Фомченкова, Антон Минаков и другие.