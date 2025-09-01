Общество

Предприниматель в Плюссе оштрафован из-за нарушений трудового законодательства

На 2000 рублей оштрафован предприниматель, занимающийся распиловкой и строганием древесины, из-за нарушений требований трудового законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Плюсского района.

Прокуратура выявила, что в трудовых договорах работников отсутствовали сведения о режиме работы, сотрудники не ознакомлены с составными частями своей заработной платы.

По результатам проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 2 000 рублей.